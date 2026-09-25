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Mortes violentas de policiais sobem 60% em quatro anos no estado

Além das mortes violentas de policiais, os dados de violência mostram números alarmantes de confrontos e vítimas em ações de segurança

  • Foto do(a) author(a) Lucas Pereira

  • Lucas Pereira

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09:53

Polícia Militar foi acionada
Policiais militares foram as maiores vítimas entre os mortos violentes de agentes de segurança. Crédito: Divulgação

Nos últimos quatro anos, a Bahia registrou aumento de 60% nas mortes violentas de profissionais de segurança, indo na contramão do cenário nacional. Entre 2023 e 2026, o Brasil apresentou redução de 42,15% nesse tipо de ocorrência. Com 36 mortes no período, o estado aparece em 4º lugar no ranking nacional, atrás apenas de Rio de Janeiro, São Paulo e Pará.

Os dados são do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O recorte mais recente reforça a trajetória de alta no estado: nos oito primeiros meses de 2026, foram contabilizadas oito mortes violentas de agentes, o dobro do registrado em todo o ano de 2025.

Dos 36 profissionais mortos na Bahia no período de quatro anos, a Polícia Militar foi a mais atingida, com 27 vítimas. Na sequência, aparecem policiais civis (4), guardas municipais e policiais penais (2 cada) e um policial federal. Entre as vítimas, 34 eram homens e duas, mulheres.

Policiais mortos

PM foi morta em troca de tiros com marido policial por Acervo Pessoal
Nota de pesar pela morte de Larissa Gomes da Silva por Reprodução
Larissa Gomes da Silva por Reprodução
Larissa Gomes da Silva foi morta em troca de tiros com o marido por Reprodução
René da Silva Nogueira Júnior e esposa, a delegada Ana Paula Balbino Nogueira por Reprodução
Delegada foi encontrada morta dentro de carro por Divulgação
Companheiro de delegada foi autuado em flagrante por Reprodução/Redes sociais
Tancredo Neves Feliciano de Arruda havia sido preso por agressões contra à delegada por Reprodução/Redes sociais
Tancredo Neves Feliciano de Arruda havia sido preso por agressões contra à delegada por Reprodução/Redes sociais
Polícia encontra vestígios de sangue na casa da delegada Patrícia por Blog do Valente
Feminicídio: corpo de delegada é e contrado em carro e companheiro é preso por Ascom/PC
Corpo de delegada foi enterrado hoje por Reprodução/TV Globo
Delegada Patrícia Neves foi morta pelo companheiro em agosto de 2024 por Reprodução/Redes sociais
policial civil José Antônio Lourenço por Reprodução
policial civil José Antônio Lourenço por Reprodução
policial civil José Antônio Lourenço por Reprodução
policial civil José Antônio Lourenço por Reprodução
O policial rodoviário federal Thiago Demetrius e sua mãe, a pastora e vereadora Salete Silva por Reprodução
O policial rodoviário federal Thiago Demetrius e sua mãe, a pastora e vereadora Salete Silva por Reprodução
O policial rodoviário federal Thiago Demetrius morreu após um teste físico por Reprodução
O policial rodoviário federal Thiago Demetrius morreu após um teste físico por Reprodução/Redes sociais
O policial rodoviário federal Thiago Demetrius morreu após um teste físico por Reprodução
O policial rodoviário federal Thiago Demetrius da Silva Brito morreu após teste físico por Reprodução/Redes sociais
Policial penal é encontrada morta dentro de casa por Reprodução
O policial Rodrigo Velloso Cabral foi morto após ser atingido por um tiro na nuca por Reprodução
Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, é policial civil por Reprodução
Marcus Vinicius Cardoso de Carvalho, 51 anos, era policial civil por Reprodução
Policial civil é baleado durante tentativa de assalto em Salvador por Reprodução
Policial civil é assassinado em Stella Maris por Acervo pessoal
Policial assassinado completaria um ano na corporação em abril por Divulgação
Policial civil é morto a tiros em Stella Maris por Divulgação
Policial civil assistia partida de futebol quando baleado em quiosque de Stella Maris por Reprodução
Policial federal Francisco Elionezimo Braga Oliveira por Reprodução
Jackson também é suspeito de envolvimento no confronto que resultou na morte do policial federal Lucas Caribé por Reprodução
Policial federal morto por Reprodução
Lucas Caribé por Reprodução
Equipes do Core e Denarc fazem buscas pelos suspeitos de matar agente da PF Lucas Caribé por Cândido Vinícius / Polícia Civil
Lucas Caribé deixou a advocacia em 2012, um ano antes de ingressar na PF por Reprodução
Policial morto foi identificado como Lucas Caribé por Reproduçao
PLucas Caribé por Reprodução
Soldado Luiz Guilherme Crispim de Oliveira por Reprodução
Soldado Luiz Guilherme Crispim de Oliveira por Reprodução
Soldado Luiz Guilherme Crispim de Oliveira por Reprodução
Soldado Luiz Guilherme Crispim de Oliveira por Reprodução
Soldado Luiz Guilherme Crispim de Oliveira por Reprodução
Soldado Luiz Guilherme Crispim de Oliveira por Reprodução
O soldado estava de folga por Acervo Pessoal
Subtenente da Polícia Militar Alberto Alves dos Santos foi morto em operação por Reprodução
Ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes por Reprodução
o subtenente Anderson de Souza Figueira por Reprodução
1 de 50
PM foi morta em troca de tiros com marido policial por Acervo Pessoal

Para o especialista em segurança pública, membro da Rede de Observatórios da Segurança e cofundador da Iniciativa Negra, Dudu Ribeiro, essa é uma consequência da forma em quе o Estado pensa a segurança pública e o enfrentamento à criminalidade. "Um dos maiores problemas no modelo atual de segurança pública é o militarismo ser o centro da elaboração da política da segurança. Nós temos um ente que age a partir da lógica da guerra e, portanto, distribui a força e a violência como o seu primeiro expediente para bairros violentados".

A chamada "guerra contra as drogas" tem se mostrado ineficaz devido à forma como se é feita, segundo Dudu, visto que "a lógica do enfrentamento, do combate não só não combateu as facções, como as fortaleceu"; não à toa a Bahia possui mais de 20 grupos criminosos. Para além do uso de 'fogo contra fogo', o especialista aponta outros caminhos para esse combate, sem que se concentre energia no confronto violento.

"(Através) da inteligência, do sufocamento (financeiro), da prisão de homicidas contumazes, da retirada de circulação desses indivíduos e com inteligência que proteja a população e que não distribua o tiro como a primeira política pública que chega nas comunidades de Salvador", explica.

LETALIDADE NÃO ATINGE APENAS OS ENVOLVIDOS

Um relatório divulgado pelo Instituto Fogo Cruzado aponta que, no primeiro semestre de 2026, 637 pessoas foram baleadas, sendo 487 mortas e 150 feridas. Deste total, 340 foram atingidas durante ações policiais, cerca de 53,3% das ocorrências.

No período, foram 656 tiroteios, dos quais 366 ocorreram em ações e operações policiais, representando 56% do total. O valor, de acordo com o Instituto, é o maior percentual da série histórica na Bahia. As localidades de Beiru/Tancredo Neves, São Cristóvão, Engenho Velho de Brotas e Pirajá lideram as estatísticas de ocorrências e mortos. De acordo com Dudu Ribeiro, os dados mostram que problema está no entendimento de quem pensa a segurança no Estado.

"É necessário entender que as comunidades que mais sofrem com eventos ligados a tiroteio sempre foram tratadas como bairros violentos e, portanto, eram alvos da política pública a partir da lógica da ameaça. Eles são, na verdade, os bairros violentados, não violentos. E como passa pelo entendimento de que aquele lugar deve ser tratado como ameaça, isso faz com que as operações continuem seguindo o padrão de distribuir a violência, quando na verdade a gente deveria ter um melhor controle do uso da força".

Mas a violência não impacta apenas os envolvidos, forças de segurança e criminosos, mas acaba 'sobrando' para a população ao redor. Quatro pessoas foram vítimas de balas perdidas, de acordo com levantamento do Fogo Cruzado em agosto deste ano; valor esse que é o maior em 11 meses.

Além disso, em 2025, 252 escolas de Salvador foram afetadas por tiroteios em seu entorno, sendo que 67% dos tiroteios registrados te 67% dos tiroteios em um raio de até 300 metros das unidades, entre 6h e 22h, ocorreram durante ações policiais. Segundo Dudu, essa realidade causa diversos prejuízos a esses estudantes e jovens, e que esse é mais um reflexo da forma equivocada do agir.

"Esse deve ser um dos primeiros grandes problemas a ser solucionado com inteligência, com protocolos (de segurança), com controle do uso da força e com responsabilização dos agentes que não operam a partir da legalidade e que comprometem a vida de uma geração de jovens negros e periféricos crescendo sob a rotina da violência".

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Forças de Segurança Mortes Policiais Pm

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