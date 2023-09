Moto adulterada é encontrada em bagageiro de ônibus na Bahia

Uma motocicleta adulterada foi apreendida na tarde desta terça-feira (12), durante uma fiscalização no Km 830 da BR 161, em Vitória da Conquista, sudoeste baiano.



Por volta das 15 horas, a equipe realizava um comando de fiscalização com foco no combate à criminalidade quando abordou um ônibus de transporte de passageiros. Ao verificar o bagageiro, os policiais localizaram uma motocicleta Honda/CG 160 com os elementos identificadores adulterados.