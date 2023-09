Moto furtada em Brasília é localizada pela polícia em rodovia baiana

Uma moto furtada em Brasília (DF) foi localizada na manhã desta terça-feira (19) no quilômetro 841 da BR-349, município de São Félix do Coribe, no extremo oeste baiano.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) notou uma motocicleta estacionada às margens da rodovia com a placa apresentando indícios de adulteração.



A equipe realizou a abordagem e, após uma inspeção, constatou que os elementos de identificação do veículo haviam sido manipulados e que o veículo estava registrado como furtado em Brasília (DF).