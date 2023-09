Motociclista acaba baleado após briga de trânsito em Salvador

Um motociclista foi baleado após se envolver em uma discussão no trânsito, na tarde deste sábado (9), em Salvador. O caso aconteceu na Av. Luís Viana Filho, popularmente conhecida como Av. Paralela.



Segundo o relato de um leitor do CORREIO, a discussão começou após o motorista de um Gol Branco fechou o motociclista na via, que não gostou e deu um tapa no vidro do carro. "O motorista do carro foi atrás, cortando o trânsito, e deu um tiro seco e foi embora", contou.