CRIME

Motociclista de app é preso suspeito de estuprar passageira de 19 anos em Feira de Santana

Crime teria ocorrido durante corrida

Esther Morais

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 09:59

Deam de Feira Crédito: Polícia Civil

Um motociclista de aplicativo, de 34 anos, foi preso em flagrante na manhã de sexta-feira (11), em Feira de Santana, suspeito de estuprar uma passageira de 19 anos. A prisão aconteceu durante a Operação Mulher Segura.

Segundo as investigações, o crime ocorreu na madrugada do mesmo dia, no bairro Parque Ipê, após a vítima solicitar uma corrida de motocicleta por aplicativo para retornar para casa, depois de sair de um estabelecimento comercial.

Durante o trajeto, o condutor teria tentado praticar atos de natureza sexual contra a passageira. Após o registro da ocorrência, equipes da Polícia Civil iniciaram as buscas pelo suspeito.

O homem foi localizado com a motocicleta e as vestimentas descritas por testemunhas, o que permitiu sua identificação e prisão em flagrante.

Ele permanece à disposição da Justiça.