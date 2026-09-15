Motociclista de app é preso suspeito de estuprar passageira de 19 anos em Feira de Santana

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Esther Morais
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 09:59
Um motociclista de aplicativo, de 34 anos, foi preso em flagrante na manhã de sexta-feira (11), em Feira de Santana, suspeito de estuprar uma passageira de 19 anos. A prisão aconteceu durante a Operação Mulher Segura.
Segundo as investigações, o crime ocorreu na madrugada do mesmo dia, no bairro Parque Ipê, após a vítima solicitar uma corrida de motocicleta por aplicativo para retornar para casa, depois de sair de um estabelecimento comercial.
Durante o trajeto, o condutor teria tentado praticar atos de natureza sexual contra a passageira. Após o registro da ocorrência, equipes da Polícia Civil iniciaram as buscas pelo suspeito.
O homem foi localizado com a motocicleta e as vestimentas descritas por testemunhas, o que permitiu sua identificação e prisão em flagrante.
Ele permanece à disposição da Justiça.
A ação foi realizada pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana, com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sertão), no âmbito da Operação Mulher Segura.