SALVADOR

Motociclista em fuga bate em carro, e três pessoas ficam feridas na Av. Pinto de Aguiar

Episódio foi registrado na manhã desta terça-feira (25)

Dois homens que fugiam em uma motocicleta colidiram com um carro na Av. Pinto de Aguiar, em Salvador, na manhã desta terça-feira (25). O acidente deixou três pessoas feridas, sendo um suspeito e dois passageiros do carro. >

Uma guarnição do Comando de Policiamento Regional da Capital (CPRC) Atlântico realizava rondas na região quando avistou um aparente acidente de trânsito. No local, os agentes foram informados que a situação começou com um roubo cometido por dois homens em uma moto, que também havia sido roubada. >