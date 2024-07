TRÂNSITO

Motociclista fica ferido em acidente na Av. Paralela

Um motociclista ficou ferido após o veículo que dirigia colidir com outra moto na Avenida Paralela, em Salvador, na tarde desta segunda-feira (1º). A ocorrência foi próxima ao retorno antes do Shopping Paralela, indo no sentido Aeroporto-Salvador.