BAHIA

Motociclista morre após bater em rolo compressor na BR-324, em trecho de obras

Acidente aconteceu por volta de 1h desta segunda-feira (14), no sentido Salvador

Esther Morais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 06:44

Homem morreu após batida com máquina Crédito: Reprodução / TV Bahia

Um motociclista morreu após bater em um rolo compressor usado em obras de recapeamento na BR-324, no sentido Salvador, durante a madrugada desta segunda-feira (14). O acidente aconteceu por volta de 1h.

Segundo o delegado Odair dos Santos, da Polícia Civil, a máquina estava parada em um local inadequado e sem sinalização suficiente. O trecho também não possui iluminação, o que teria dificultado a visualização do equipamento pelo motociclista.

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“A máquina estava parada em local inadequado, sem sinalização. Havia um rapaz tomando conta da máquina, mas é ponto cego, impossível a moto enxergar à noite. O local não tem iluminação. Esta máquina não era para estar aqui”, afirmou o delegado em entrevista para a TV Bahia.

A 11ª Delegacia Territorial vai investigar as circunstâncias do acidente. Equipes da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) estiveram no local. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.

Moto teria sido alvo de assalto

Segundo um vigilante que estava na região, duas pessoas que estavam em uma motocicleta ainda desceram após o acidente e furtaram a corrente e o celular da vítima. Eles não prestaram socorro ao homem.