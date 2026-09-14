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Motociclista morre após bater em rolo compressor na BR-324, em trecho de obras

Acidente aconteceu por volta de 1h desta segunda-feira (14), no sentido Salvador

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 06:44

Homem morreu após batida com máquina
Homem morreu após batida com máquina Crédito: Reprodução / TV Bahia

Um motociclista morreu após bater em um rolo compressor usado em obras de recapeamento na BR-324, no sentido Salvador, durante a madrugada desta segunda-feira (14). O acidente aconteceu por volta de 1h. 

Segundo o delegado Odair dos Santos, da Polícia Civil, a máquina estava parada em um local inadequado e sem sinalização suficiente. O trecho também não possui iluminação, o que teria dificultado a visualização do equipamento pelo motociclista.

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-242, km 260-270: dois acidentes e dez mortes por Divulgação/Dnit
BR-116, km 420-430: 77 acidentes e oito mortes por Reprodução/PRF
BR-110, km 120-130: três acidentes e seis mortes por Reprodução
BR-101, km 830-840: 11 acidentes e cinco mortes por Reprodução/ redes sociais
BR-101, km 900-910: 15 acidentes e cinco mortes por Reprodução/Bahia10
BR-116, km 10-20: 109 acidentes e cinco mortes por Divulgação/PRF
BR-116, km 920-930: cinco acidentes e cinco mortes por Matheus Landim/GOVBA
BR-242, km 400-410: seis acidentes e cinco mortes por Divulgação/Dnit
BR-324, km 440-450: oito acidentes e cinco mortes por Marina Silva/CORREIO
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BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News

“A máquina estava parada em local inadequado, sem sinalização. Havia um rapaz tomando conta da máquina, mas é ponto cego, impossível a moto enxergar à noite. O local não tem iluminação. Esta máquina não era para estar aqui”, afirmou o delegado em entrevista para a TV Bahia.

A 11ª Delegacia Territorial vai investigar as circunstâncias do acidente. Equipes da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) estiveram no local. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.

Moto teria sido alvo de assalto

Segundo um vigilante que estava na região, duas pessoas que estavam em uma motocicleta ainda desceram após o acidente e furtaram a corrente e o celular da vítima. Eles não prestaram socorro ao homem. 

Na manhã desta segunda-feira, o trânsito apresenta lentidão no trecho. Não há interdição da rodovia.

Tags:

Br-324

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