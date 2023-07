Motociclista morre após ser atropelado por micro-ônibus em São Caetano

Um motociclista morreu após ser atingido por um micro-ônibus no bairro de São Caetano. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (31), na Ladeira do Bambuí.



O motociclista chegou a ser atendido por ambulâncias do Samu, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a TV Bahia, o micro-ônibus teria atropelado o motociclista e não permaneceu no local após o acidente.



A identidade da vítima não foi divulgada. O trânsito na Ladeira do Bambuí foi liberado por volta de 6h20.