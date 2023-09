Motociclista morre em batida com poste na Avenida ACM

Um motociclista morreu em um acidente na noite da quinta-feira (14), na Avenida ACM, próximo à sede dos bombeiros. Ele bateu em um poste e foi projetado para fora da moto, sendo arremessado para cerca de 15 metros à frente. Ele morreu no local.



A vítima foi identificada como Evando Moreira dos Santos, 50 anos. Partes da moto ficaram espalhadas pela via.



Com o impacto da batida, o poste ficou bastante danificado e está sustentado pela fiação. A Neonergia Coelba foi acionada pouco após das 23h de ontem pela Transalvador. Parte do fornecimento elétrico da região foi normalizado em um minuto através de manobras remotas na rede, informou a concessionária.