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Motociclista que morreu após bater em rolo compressor na BR-324 é filho de cantor do Olodum

Vítima foi identificada como Inaie Araujo dos Santos, de 39 anos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 11:05

Motociclista que morreu após bater em rolo compressor na BR-324 é filho de cantor do Olodum
Motociclista que morreu após bater em rolo compressor na BR-324 é filho de cantor do Olodum Crédito: Reprodução / TV Bahia

O motociclista que morreu após bater em um rolo compressor na BR-324, em um trecho de obras, foi identificado como Inaie Araujo dos Santos, de 39 anos. Ele era filho do cantor Lazinho, da banda Olodum. O acidente aconteceu por volta de 1h desta segunda-feira (14), no sentido Salvador.

Em nota, o Olodum lamentou a morte e prestou solidariedade ao cantor e aos familiares da vítima. “A perda de um filho é uma dor imensurável e, neste momento, nos unimos a Lazinho, seus familiares e amigos, com carinho, respeito e solidariedade”, declarou o grupo.

Motociclista que morreu após bater em rolo compressor na BR-324 é filho de cantor do Olodum

Vítima foi identificada como Inaie Araujo dos Santos, de 39 anos por Reprodução
Lazinho é pai da vítima por Marina Silva / CORREIO
Olodum publicou nota de pesar por Reprodução
Acidente ocorreu na BR-324  por Reprodução / TV Bahia
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Vítima foi identificada como Inaie Araujo dos Santos, de 39 anos por Reprodução

“Desejamos força e serenidade a toda a família para atravessar este momento de profunda dor. Que Inaie descanse em paz e que sua memória permaneça viva no coração de todos que compartilharam sua caminhada”, acrescentou.

O que se sabe sobre o acidente?

Inaie seguia de motocicleta pela BR-324, no sentido Salvador, quando bateu em um rolo compressor utilizado nas obras de recapeamento da rodovia. O acidente aconteceu por volta de 1h.

De acordo com o delegado Odair dos Santos, a máquina estava parada em um local considerado inadequado e não tinha sinalização suficiente. O trecho também não possui iluminação, o que teria dificultado a visualização do equipamento durante a noite.

“A máquina estava parada em local inadequado, sem sinalização. Havia um rapaz tomando conta da máquina, mas é ponto cego, impossível a moto enxergar à noite. O local não tem iluminação. Esta máquina não era para estar aqui”, afirmou o delegado em entrevista à TV Bahia.

A 11ª Delegacia Territorial investiga as circunstâncias do acidente. Equipes da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) estiveram no local.

Em nota, o Dnit lamentou a morte e informou que, conforme registro da empresa contratada PEJOTA, o rolo compactador estava no acostamento e acompanhado dos dispositivos de sinalização previstos. A autarquia ressaltou que a operação, o posicionamento dos equipamentos e a segurança do local são responsabilidade da empresa contratada, enquanto o Dnit acompanha e fiscaliza os serviços.

O órgão afirmou ainda que vai apurar as circunstâncias do acidente, incluindo a sinalização, o posicionamento da máquina e outros fatores envolvidos. Segundo o Dnit, qualquer conclusão sobre as causas e eventuais responsabilidades dependerá das investigações.

Celular e corrente teriam sido levados

Ainda segundo um vigilante que estava na região, duas pessoas que estavam em outra motocicleta teriam parado após a batida. De acordo com o relato, elas desceram do veículo, levaram a corrente e o celular da vítima e não prestaram socorro.

O caso também deverá ser apurado pelas autoridades.

Na manhã desta segunda-feira, o trecho apresentava lentidão no trânsito, mas não havia interdição da rodovia.

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-242, km 260-270: dois acidentes e dez mortes por Divulgação/Dnit
BR-116, km 420-430: 77 acidentes e oito mortes por Reprodução/PRF
BR-110, km 120-130: três acidentes e seis mortes por Reprodução
BR-101, km 830-840: 11 acidentes e cinco mortes por Reprodução/ redes sociais
BR-101, km 900-910: 15 acidentes e cinco mortes por Reprodução/Bahia10
BR-116, km 10-20: 109 acidentes e cinco mortes por Divulgação/PRF
BR-116, km 920-930: cinco acidentes e cinco mortes por Matheus Landim/GOVBA
BR-242, km 400-410: seis acidentes e cinco mortes por Divulgação/Dnit
BR-324, km 440-450: oito acidentes e cinco mortes por Marina Silva/CORREIO
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BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News

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