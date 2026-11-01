ESTRADAS

Motorista bêbado leva oito crianças em Fiat Strada e é preso durante fiscalização na Bahia

PRF flagra situação de risco na BR-116: ao todo, havia 12 pessoas em caminhonete

Thais Borges

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 12:12

Motorista bêbado leva oito crianças em Fiat Strada e é preso durante fiscalização na Bahia Crédito: PRF

Um motorista embriagado foi flagrado transportando 12 pessoas, entre elas oito crianças, em uma caminhonete Fiat Strada, na BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na tarde do último sábado (31). A ocorrência foi registrada em uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e, segundo a corporação, quatro crianças estavam no compartimento de carga do veículo. O condutor dirigia sob efeito de álcool.

A ocorrência foi registrada no km 26 da rodovia, durante uma fiscalização preventiva da Operação Limes Violatus. Ao perceberem a situação, os policiais deram ordem de parada ao veículo. Na abordagem, constataram que, além das quatro crianças transportadas na carroceria, outras oito pessoas estavam na cabine, espaço destinado a apenas dois passageiros. Entre elas, havia mais quatro crianças sem o uso de equipamentos de segurança, como cadeirinhas ou cintos.

Durante a fiscalização, os agentes identificaram sinais de embriaguez no motorista, como dificuldade de equilíbrio, olhos vermelhos, forte odor de álcool no hálito e fala desconexa. Questionado, ele confirmou ter ingerido bebida alcoólica e aceitou realizar o teste do bafômetro, que confirmou a ingestão de álcool.

O motorista, que também estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Ele deverá responder pelo crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), cuja penalidade inclui multa de R$ 2.934,70. Em caso de reincidência no período de 12 meses, o valor é dobrado.

A legislação brasileira proíbe qualquer quantidade de álcool no organismo de motoristas e prevê penalidades para quem descumpre a determinação. O CTB também estabelece que o transporte de passageiros deve ocorrer nos espaços adequados dos veículos, com o uso obrigatório dos dispositivos de segurança, como cintos e cadeirinhas infantis.