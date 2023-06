Motorista cochila e carro bate em mureta do pedágio na BA-535

Um carro colidiu com uma estrutura de concreto na praça de pedágio da BA -535, na Via Parafuso, nesta quinta-feira (29).



O veículo ficou "preso" entre as barreiras que organizam o fluxo. O caso teria acontecido após o motorista cochilar enquanto estava acessando a pista automática e bateu contra a mureta de concreto.



De acordo com a concessionária Bahia Norte, uma equipe da empresa esteve no local e informou que o condutor saiu ileso e não foi necessário atendimento.