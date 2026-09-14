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Motorista da Semob e filho de cantor do Olodum: quem era a vítima de acidente na BR-324

Inaie Araújo dos Santos morreu nesta segunda-feira (14) após acidente

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Millena Marques

  • Esther Morais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 13:51

Motociclista que morreu após bater em rolo compressor na BR-324 é filho de cantor do Olodum
Motociclista que morreu após bater em rolo compressor na BR-324 é filho de cantor do Olodum Crédito: Reprodução / TV Bahia

Filho do cantor Lazinho, da banda Olodum, Inaie Araújo dos Santos morreu nesta segunda-feira (14) após bater em um rolo compressor na BR-324. A vítima tinha 39 anos e era funcionário da Secretaria de Mobilidade (Semob).

Em nota, a pasta lamentou a morte de Inaie, que trabalhava como motorista. "Neste momento de dor, a Semob se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando força e conforto para enfrentar esta perda, e que sua memória permaneça viva entre todos que fizeram parte de sua caminhada", diz trecho do comunicado. 

Também em nota, o Olodum lamentou a morte e prestou solidariedade ao cantor e aos familiares da vítima. “A perda de um filho é uma dor imensurável e, neste momento, nos unimos a Lazinho, seus familiares e amigos, com carinho, respeito e solidariedade”, declarou o grupo.

“Desejamos força e serenidade a toda a família para atravessar este momento de profunda dor. Que Inaie descanse em paz e que sua memória permaneça viva no coração de todos que compartilharam sua caminhada”, acrescentou.

Acidente

Inaie seguia de motocicleta pela BR-324, no sentido Salvador, quando bateu em um rolo compressor utilizado nas obras de recapeamento da rodovia. O acidente aconteceu por volta da 1h.

De acordo com o delegado Odair dos Santos, a máquina estava parada em um local considerado inadequado e não tinha sinalização suficiente. O trecho também não possui iluminação, o que teria dificultado a visualização do equipamento durante a noite.

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-242, km 260-270: dois acidentes e dez mortes por Divulgação/Dnit
BR-116, km 420-430: 77 acidentes e oito mortes por Reprodução/PRF
BR-110, km 120-130: três acidentes e seis mortes por Reprodução
BR-101, km 830-840: 11 acidentes e cinco mortes por Reprodução/ redes sociais
BR-101, km 900-910: 15 acidentes e cinco mortes por Reprodução/Bahia10
BR-116, km 10-20: 109 acidentes e cinco mortes por Divulgação/PRF
BR-116, km 920-930: cinco acidentes e cinco mortes por Matheus Landim/GOVBA
BR-242, km 400-410: seis acidentes e cinco mortes por Divulgação/Dnit
BR-324, km 440-450: oito acidentes e cinco mortes por Marina Silva/CORREIO
1 de 10
BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News

“A máquina estava parada em local inadequado, sem sinalização. Havia um rapaz tomando conta da máquina, mas é um ponto cego, impossível a moto enxergar à noite. O local não tem iluminação. Esta máquina não era para estar aqui”, afirmou o delegado em entrevista à TV Bahia.

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Olodum

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