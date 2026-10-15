CRIME

Motorista de aplicativo é preso por tráfico de drogas em Vitória da Conquista

Homem foi preso durante Operação Fora de Rota, nesta quinta-feira (15)

Millena Marques

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 17:31

Motorista de aplicativo é preso por tráfico de drogas em Vitória da Conquista Crédito: Polícia Civil

Um motorista de aplicativo de 33 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (15), durante a Operação Fora de Rota, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Durante a operação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos bairros Candeias, Recreio e Boa Vista. Em um dos endereços, foram apreendidas 16 porções de cocaína prontas para comercialização, além de outra porção maior da mesma substância, que seria fracionada para venda.

Além disso, também foram apreendidos um veículo apontado como utilizado na atividade criminosa, balanças de precisão e munições de pistola calibre .380. Segundo as investigações, o suspeito já possuía registro por tráfico de drogas.

“O homem comercializava cocaína enquanto realizava corridas por meio de aplicativo de transporte. Durante as buscas na residência do suspeito, também foram encontradas drogas no interior do veículo utilizado por ele”, afirmou o delegado titular da 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (8ª DTE/Vitória da Conquista), Fabiano Aurich.

A ação ocorreu após denúncias de que motoristas de aplicativos e entregadores estariam utilizando os veículos de trabalho para transportar e comercializar entorpecentes.