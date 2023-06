Motorista de carreta morre carbonizado após acidente na BR-101

O motorista de uma carreta morreu carbonizado após um acidente, na madrugada desta terça-feira (27), no Km 895 da BR-101, em trecho da cidade de Caravelas, no extremo sul da Bahia.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo havia sido roubado em Eunápolis por volta das 22 horas da noite anterior.



A carreta capotou por volta das 4 horas da madrugada e pegou fogo em seguida. O condutor, que ainda não foi identificado, morreu no local.