Motorista de prefeitura no interior é suspeito de estuprar uma menina de 10 anos

Um prestador de serviço da Prefeitura de Morpará, que fica no oeste da Bahia, é suspeito de estuprar uma menina de 10 anos. O caso teria acontecido no dia 17 de dezembro e foi descoberto através de denúncia por parte da família da vítima. O suspeito, que não teve o nome revelado, já foi identificado, de acordo com a Polícia Civil da Bahia.



"O acusado já foi identificado e a unidade policial segue em investigação do caso. Detalhes não serão divulgados em respeito ao Estatuto da Criança e o Adolescente (ECA)", escreveu a polícia em nota enviada para a reportagem. O suspeito presta serviço para a Prefeitura Municipal na função de motorista.