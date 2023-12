Motorista deve redobrar a atenção em pista simples e curvas, diz PRF

O motorista de um caminhão morreu, após o veículo tombar em um trecho da BR-030, na cidade de Guanambi, no sudoeste da Bahia. O acidente foi em outubro, a carga de gesso ficou espalhada na pista e deixou a via interditada por 40 minutos. Foram tantos acidentes nesse trecho que os moradores apelidaram o local de ‘Curva da Morte’. Nesta segunda-feira (18) foi lançada a Operação Rodovida e locais como esse estão na mira dos agentes. O superintendente substituto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia Altemar Brandão alerta os motoristas para redobrarem o cuidado em pistas simples [apenas uma faixa em cada sentido], aclives e declives e nas curvas porque são locais onde os acidentes são mais frequentes. A Operação Rodovida está intensificando as ações de conscientização e a fiscalização nas estradas, até 18 de fevereiro, por conta das festas e das férias escolares.

Na Bahia, a BR-324 é a primeira a receber um fluxo mais intenso de veículos por conta da chegada e da saída da capital nos períodos de festa, mas, depois dos primeiros dias, as BRs 101 e 116 registram movimento mais intenso. Essas duas últimas, inclusive, estão entre aquelas que mais registram ocorrências na Bahia e no Brasil, porque são vias que cortam diversos estados e são usadas para transporte municipal, intermunicipal e interestadual, além das atividades de lazer.

O lançamento da operação foi realizado no auditório da União dos Municípios da Bahia (UPB), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). O número de agentes envolvidos e o investimento não foram divulgados. Na operação do ano passado, a PRF recolheu 2.242 veículos com problemas em equipamentos obrigatórios, documentação e mau estado de conservação e emitiu 26.573 notificações referentes a infrações diversas durante a Operação Rodovida.