Motorista é flagrado com anfetaminas e simulacro de arma de fogo em Jequié

Policiais rodoviários federais flagraram um motorista profissional portando 67 comprimidos de anfetaminas e um simulacro de arma de fogo. O fato aconteceu na manhã do último domingo (17) no Km 677 da BR-116, trecho do município de Jequié, no centro sul da Bahia.