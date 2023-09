Motorista é presa após atropelar indígenas que protestavam na Bahia contra o marco temporal

Uma mulher foi presa depois de atropelar três indígenas nesta quinta-feira (31), ao tentar furar um bloqueio feito em um protesto na BR-367, no extremo sul da Bahia. Os indígenas faziam um ato para chamar atenção para o julgamento do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal (STF).



Os três feridos foram atendidos no local, com ferimentos leves. A motorista é moradora de Eunápolis e estaria embriagada.



A Polícia Militar diz que a motorista foi detida e levada para a Delegacia do Turista de Porto Seguro. Ela vai responder por lesão corporal em veículo automotor sob influência de álcool.