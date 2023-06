Motorista é preso após ser encontrado com 20 kg de maconha e crack

Em uma ação que aconteceu na última sexta-feira (23), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar da Bahia (PMBA) apreenderam 20 kg de maconha e 2 kg de crack durante abordagem a um veículo de passeio. O caso aconteceu no km 502 da BR 101, trecho do município de Itabuna, região sul do estado.



Era por volta das 17 horas quando os policiais abordaram um veículo Renault/Kwid de cor preta após verificar que os ocupantes não utilizavam cinto de segurança. No decorrer da fiscalização, a equipe solicitou que fosse aberto o porta-malas do veículo. Nesse momento, foram encontradas duas sacolas de mercado com vários tabletes contendo maconha e crack.