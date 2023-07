Motorista é preso por portar 36 comprimidos de rebite, em Itaberaba

Policiais rodoviários federais flagraram na tarde do domingo (16), na BR-242 em Itaberaba, um caminhoneiro que transportava 36 comprimidos de rebite, substância usada para inibição do sono.



A carreta com placas de Salvador foi abordada no km 225 da rodovia. Durante a vistoria, a equipe encontrou na cabine do caminhão cartelas de "rebite" sem registro na Anvisa.



A droga à base de anfetamina estimula o sistema nervoso central e é utilizada geralmente por profissionais do volante para inibir o sono e se manter acordado por longas horas durante a viagem.