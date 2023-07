Motorista em alta velocidade foge após atropelar homem na Barra

Um homem foi atropelado por um carro em alta velocidade na Rua Afonso Celso, no bairro da Barra, em Salvador, durante a madrugada de quinta-feira (20). O motorista fugiu sem ter prestado socorro e deixou um dos retrovisores do veículo para trás. A vítima, identificada como Luiz Carlos Almeida, de 39 anos, foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada no Vale dos Barris.



Em entrevista à TV Bahia, Luiz, que está andando de muletas, disse que, apesar dos ferimentos em várias partes do corpo, inclusive a cabeça, não sofreu fratura. O homem mora e trabalha como vendedor na mesma rua onde ocorreu o acidente.