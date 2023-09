Motorista embriagado é detido após bater de frente com outro carro

A Polícia Rodoviária Federal prende um motorista embriagado que provocou um acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (8), no km 788 da BR 330, em Jequié, no Centro Sul Baiano. Ele confessou que tomou 10 cervejas de 600 ml antes do acidente.



Segundo a PRF, o homem perdeu o controle da direção e bateu de frete com outro carro. Com o acidente, um dos passageiros do outro veículo ficou levemente ferido, sendo encaminhado ao Hospital Geral Prado Valadares.