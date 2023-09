Motorista morre após caminhão capotar na BA-026

Um homem morreu em um acidente com caminhão na segunda-feira (4), na BA-026, perto da cidade de Maracás.



Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista Demerval Pereira Arão, de 49 anos, perdeu controle da direção e o caminhão tombou na via.



Demerval, que estava sozinho no caminhão, morreu ainda no local. A carga de alimentos se espalhou na via.



O corpo do motorista foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica de Jequié (DPT) e não há informações sobre o sepultamento.