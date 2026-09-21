Motorista morre após caminhão capotar na BR-101, na Bahia

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Esther Morais
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 08:07
Um motorista, ainda não identificado, morreu após o caminhão que dirigia capotar na madrugada desta segunda-feira (21), no km 92 da BR-101, na Bahia.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor morreu no local. A ocorrência não provocou interdição da pista.
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O caso foi registrado pela 1ª Delegacia Territorial (DT) de Alagoinhas. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas, e diligências são realizadas para esclarecer as circunstâncias do acidente.