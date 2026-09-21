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Motorista morre após caminhão capotar na BR-101, na Bahia

Acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (21), no km 92 da rodovia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 08:07

BR-101 na Bahia
BR-101 na Bahia Crédito: Divulgação/DNIT

Um motorista, ainda não identificado, morreu após o caminhão que dirigia capotar na madrugada desta segunda-feira (21), no km 92 da BR-101, na Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor morreu no local. A ocorrência não provocou interdição da pista.

Trechos das BR-101 e BR-116 terão radares que fiscalizam velocidade média; veja onde

Espírito Santo: BR-101/ES, Rio Grande do Sul: BR-386 por Shutterstock
Goiás: BR-414/GO, Santa Catarina: BR-101 por Shutterstock
Mato Grosso do Sul: BR-163/MS por Shutterstock
Minas Gerais: BR-050, BR-381, BR-040 e BR-116 por Shutterstock
Paraná: PR-444, PR-862, BR-376, BR-163, BR-277 e PR-151 por Shutterstock
Rio de Janeiro: BR-101 e BR-116 por auto-upload
1 de 6
Espírito Santo: BR-101/ES, Rio Grande do Sul: BR-386 por Shutterstock

O caso foi registrado pela 1ª Delegacia Territorial (DT) de Alagoinhas. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas, e diligências são realizadas para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Tags:

Br-101

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