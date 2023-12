Motorista morre após caminhão colidir com cavalo na Bahia

Um caminhoneiro morreu após o veículo que dirigia colidir com um cavalo na pista na quinta-feira (28) na rodovia BA-522. O homem foi identificado como Otonei Silva Leite.



Um ônibus que vinha em seguida também se chocou com o caminhão. Três passageiros ficaram feridos e foram levados ao hospital. Os veículos foram retirados da pista e encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia.



A 21ª Delegacia Territorial (DT/São Francisco do Conde) expediu as guias de perícia