Motorista perde controle de carro após passar mal e bate em parede de academia

Uma motorista passou mal, perdeu o controle do carro e atravessou a parede de uma academia localizada na Alameda das Espatódeas, no bairro do Caminho das Árvores, nesta terça-feira (18). Ninguém ficou ferido.



Segundo a TV Bahia, a motorista é aluna da academia e, apesar da batida, também não sofreu ferimentos. Não há informações se ela estava chegando ou saindo da academia.



O veículo, que ficou danificado, já foi removido do estabelecimento. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), os vidros da fachada foram quebrados e o local foi interditado.