COLISÃO

Motorista que transportava funcionários da BYD morre em acidente na BA-512; trabalhadores ficam feridos

Colaboradores foram socorridos e levados para um hospital em Camaçari

Esther Morais

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 08:51

Motorista que transportava funcionários da BYD morre em acidente na BA-512; trabalhadores ficam feridos Crédito: Reprodução / Redes sociais

O motorista de um ônibus que transportava funcionários da BYD morreu após um acidente de trânsito na BA-512, em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na tarde de segunda-feira (9). Trabalhadores que estavam no veículo ficaram feridos e foram encaminhados para um hospital em Camaçari.

A vítima foi identificada como Josafa Aragão de Lima, de 44 anos. Segundo a Polícia Civil, a 25ª Delegacia Territorial (DT) de Dias d’Ávila registrou a morte e expediu as guias para perícia e remoção do corpo.

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Em nota, a BYD lamentou o ocorrido e informou que está prestando assistência aos funcionários feridos e aos familiares do motorista. A empresa também afirmou que vai acompanhar o resultado da investigação policial para esclarecer as circunstâncias do acidente.

A Polícia Militar informou que equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foram acionadas para verificar a ocorrência. No local, os policiais constataram o acidente e confirmaram que um dos condutores envolvidos não resistiu aos ferimentos. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e remover o corpo.