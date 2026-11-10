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Motorista que transportava funcionários da BYD morre em acidente na BA-512; trabalhadores ficam feridos

Colaboradores foram socorridos e levados para um hospital em Camaçari

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 08:51

Motorista que transportava funcionários da BYD morre em acidente na BA-512; trabalhadores ficam feridos
Motorista que transportava funcionários da BYD morre em acidente na BA-512; trabalhadores ficam feridos Crédito: Reprodução / Redes sociais

O motorista de um ônibus que transportava funcionários da BYD morreu após um acidente de trânsito na BA-512, em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na tarde de segunda-feira (9). Trabalhadores que estavam no veículo ficaram feridos e foram encaminhados para um hospital em Camaçari.

A vítima foi identificada como Josafa Aragão de Lima, de 44 anos. Segundo a Polícia Civil, a 25ª Delegacia Territorial (DT) de Dias d’Ávila registrou a morte e expediu as guias para perícia e remoção do corpo.

Confira os trechos com mais vítimas fatais na Bahia:

BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-242, km 260-270: dois acidentes e dez mortes por Divulgação/Dnit
BR-116, km 420-430: 77 acidentes e oito mortes por Reprodução/PRF
BR-110, km 120-130: três acidentes e seis mortes por Reprodução
BR-101, km 830-840: 11 acidentes e cinco mortes por Reprodução/ redes sociais
BR-101, km 900-910: 15 acidentes e cinco mortes por Reprodução/Bahia10
BR-116, km 10-20: 109 acidentes e cinco mortes por Divulgação/PRF
BR-116, km 920-930: cinco acidentes e cinco mortes por Matheus Landim/GOVBA
BR-242, km 400-410: seis acidentes e cinco mortes por Divulgação/Dnit
BR-324, km 440-450: oito acidentes e cinco mortes por Marina Silva/CORREIO
1 de 10
BR-101, km 950-960: quatro acidentes e dez mortes por Lenio Cidreira/Liberdade News

Em nota, a BYD lamentou o ocorrido e informou que está prestando assistência aos funcionários feridos e aos familiares do motorista. A empresa também afirmou que vai acompanhar o resultado da investigação policial para esclarecer as circunstâncias do acidente.

A Polícia Militar informou que equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foram acionadas para verificar a ocorrência. No local, os policiais constataram o acidente e confirmaram que um dos condutores envolvidos não resistiu aos ferimentos. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e remover o corpo.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

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