Motoristas baianos acumulam 2.200 autuações por embriaguez em 2023

Número de testes do bafômetro aumentou 24% em 2023 em relação ao ano passado. Crédito: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA) registrou, no intervalo de um ano, o crescimento de quase 30% no número de motoristas autuados por embriaguez nas rodovias federais que cortam a Bahia. Entre janeiro e agosto de 2023, a quantidade de autuações expedidas para condutores alcoolizados chegou a 2.200, o que representou um acréscimo de 480 casos em comparação com o mesmo período de 2022. Naquele ano, 1.720 motoristas foram notificados por esse mesmo motivo.

De acordo com Mário Henrique, chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF-BA, o aumento no número de notificações por embriaguez é resultado da intensificação da atuação do órgão federal. É que, de janeiro a agosto deste ano, a quantidade de motoristas que sopraram o etilômetro, mais conhecido como ‘bafômetro’ (136.649), cresceu 24% em relação aos mesmos meses de 2022 (110.302).

O reforço do monitoramento faz parte do processo de retomada da fiscalização pós-pandemia. “O número de testes vem crescendo nos últimos anos. Houve um período em que tivemos uma certa restrição devido a pandemia de covid-19. Estávamos com restrições sanitárias bem severas e os testes de etilômetro como um todo acabaram tendo uma diminuição percentual. Com as flexibilizações gradativas que tivemos após o período pandêmico, estamos retornando o número de testes realizados”, esclarece o chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF-BA.

Ele ainda acrescenta que havia expectativa de redução no quantitativo de condutores notificados por dirigirem alcoolizados, uma vez que campanhas e iniciativas de conscientização são realizadas com regularidade pelo órgão federal.

Rotas de alerta

Dentre as rodovias federais que atravessam a Bahia, a BR-101, BR-324 e BR-242 são as campeãs no número de flagras de condutores embriagados. As vias, que ocupam lugar de destaque na elaboração de estratégias de fiscalização, também são famosas por serem recordistas em outras infrações, sendo a principal o excesso de velocidade.

De modo geral, há o estabelecimento de um padrão no cometimento da infração. Segundo Mário Henrique, as autuações de motoristas por consumo de bebida alcoólica costumam ocorrer no fim da tarde (entre 16h e 17h) e no fim da noite (entre 21h e 23h), sobretudo durante os fins de semana, ainda que não se limite a esses dias.

Ao serem abordados pela PRF-BA nas rodovias, os condutores têm a opção de fazer ou não o teste do bafômetro. A multa tanto para qualquer índice positivo de embriaguez ou recusa ao teste é de R$ 2.934,70 e o condutor pode ter o direito de dirigir suspenso por até 12 meses. Em caso de reincidência em 12 meses, o valor dobra.

Se o teor do teste for igual ou superior a 0,34 mg de álcool por litro de ar alveolar, ou se o motorista apresentar sinais e sintomas de embriaguez e recusar se submeter ao teste, ele ainda estará sujeito a detenção de seis meses a três anos uma vez que dirigir sob a influência de álcool é crime previsto no Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Dos motoristas flagrados alcoolizados em 2023, 85 condutores foram encaminhados à Delegacia de Polícia para responderem criminalmente

Flagrada pelo bafômetro, uma funcionária pública que preferiu não ter seu nome revelado foi multada e relata que a experiência serviu de aprendizado. “Eu tinha excesso de autoconfiança. Após a multa nunca mais dirigi embriagada”, diz.

Redução de acidentes por ingestão de álcool

Ao contrário do esperado diante do crescimento do número de autuações em 2023, a PRF-BA verificou a redução de 11% no número de acidentes que tiveram como motivo principal o consumo de álcool por quem estava no volante. Segundo dados da instituição, de janeiro a agosto de 2023, as rodovias federais que perpassam a Bahia computaram 105 acidentes, sendo 27 deles graves, com 110 feridos e 8 mortos. No mesmo período do ano passado, houve 118 acidentes, sendo 47 deles graves, com 126 feridos e 15 mortos.

Apesar da diminuição de casos neste ano, a palavra de ordem ainda é cautela. Da parte da PRF-BA, a orientação é para que o combate à embriaguez no trânsito seja fortalecido, segundo enfatiza Mário Henrique. “É um dos focos da Polícia Rodoviária Federal retirar de circulação quem ainda insiste em beber e dirigir. É uma conduta extremamente danosa para a segurança rodoviária, que coloca em risco não só quem está dirigindo, como também o passageiro, outros condutores e terceiros que estejam na rodovia. Inclusive, é a grande causa de acidentes graves nas nossas vias”, diz.

Acostumado durante muito tempo a beber e dirigir, seja por não querer gastar com transporte por aplicativo nas madrugadas ou por comodidade, um comunicólogo de Salvador, que pediu anonimato, quase foi vítima de um acidente de trânsito na altura do Imbuí. “Um carro cruzou na minha frente do nada. Eu dei uma leve derrapada, mas acho que o outro motorista nem percebeu porque estava bêbado também”, conta.

O risco é ainda maior para quem bebe e dirige após passar por estresse emocional. Esse foi o caso de uma autônoma de 27 anos, moradora de Salvador, que preferiu não ter seu nome revelado. Ela conta que quase foi vítima de um acidente grave no Ano Novo por consumo excessivo de álcool e desilusão amorosa.

“Meu Réveillon não foi muito bom e eu queria fazer alguma coisa porque não estava bem. Decidi sair, bebi, chorei bastante e fiquei atrás da minha ex-namorada, que eu descobri que estava com outra pessoa, então fiquei pior. Acabei bebendo e pilotando com uma mão só porque estava segurando na outra mão uma cerveja. Quando eu estava indo para a casa da ex para me humilhar, peguei um retorno, entrei na contramão e veio um carro. Por sorte consegui desviar, mas fiquei com o coração acelerado. Foi horrível. Não quero nunca mais passar por isso”, relata ela.

Psicólogo com experiência de atendimento no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e Drogas, Eduardo Dias explica que a bebida alcoólica costuma enganar o condutor, sobretudo aqueles que acreditam que beber só um pouco não faz mal. “Até mesmo bebendo um pouco, já há diminuição dos reflexos, porque o álcool é uma droga que atua no sistema nervoso central. Ela é depressora desse sistema, então ela baixa os reflexos, deixam as reações e os movimentos mais lentos. Se chegar a um nível de embriaguez, a visão fica turva. É um perigo”, alerta.

Semana Nacional do Trânsito promove atividades educativas em Salvador

A Prefeitura de Salvador, por meio da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), celebra a Semana Nacional do Trânsito, movimento que começou na última segunda-feira (18) e segue até a próxima (25).

Nesta quarta-feira (20), o Fórum Vida no Trânsito é o grande atrativo que vai reunir representantes de diversos órgãos e entidades da Bahia e de fora do estado, como da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e do Ministério da Saúde, com intuito de discutirem os principais desafios no trânsito da cidade, propondo possíveis soluções.

Ainda durante a Semana Nacional do Trânsito, agentes da Transalvador se juntarão a representantes das Polícias Rodoviária Federal e Estadual e de entidades do trânsito para a realização de uma blitz especial, com distribuição de materiais educativos e realização de abordagens educativas. Uma exposição, entre o dia 21 e 24 de setembro, também está prevista para acontecer no piso L2 do Shopping da Bahia, para levar os principais serviços da autarquia de trânsito para o centro de compras. Nesses dias, o cidadão que for ao local, poderá fazer credenciais para estacionamento em vagas especiais, conhecer melhor os aplicativos no Zona Azul Digital e do NOA Cidadão.

Por sua vez, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) vai promover uma ação, no Shopping Bela Vista, entre a próxima quinta-feira (21) e o domingo (24). Na ocasião, será disponibilizado um simulador de trânsito para o aperfeiçoamento do processo de habilitação, como motorista, da pessoa com deficiência. O simulador será entregue à junta médica do departamento, nesta quarta-feira (20).

Denominado de Projeto “Ovinhos”, a ação que será lançada tem o desafio de contribuir para a redução do número de mortes e lesões no trânsito até 2030, levando a educação para outro nível de discussão dentro das famílias. O stand do projeto estará no piso L2 (Praça de Alimentação) e será inaugurado na quinta-feira (21), a partir das 15h00, com acesso ao público diário das 14h30 às 17h30.