Motoristas enfrentam mais que dobro de tempo de viagem na BR-324

Congestionamento na BR 324. Crédito: Ana Albuquerque / CORREIO

Desde as primeiras horas desta quinta-feira (22), diversos soteropolitanos que decidiram viajar para o interior, na tentativa de adiantar o feriadão, encontraram congestionamento na estrada.



Na BR-324, os motoristas tiveram de respirar fundo e procurar toda paciência do mundo para enfrentar horas de engarrafamentos. Até a madrugada desta sexta-feira (23), baianos e turistas demoraram mais de 4h para sair da capital baiana e chegar até Feira de Santana, um trajeto que dura cerca de 1h30.

Com filas quilométricas de veículos, diversas pessoas iam compartilhando nas redes sociais os perrengues que passaram na estrada. Alguns que saíram de Salvador por volta das 13h, e só chegaram na princesa do sertão às 20h. Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o congestionamento já chegava na altura de Pirajá.

Em Simões Filho, a situação já complicava ainda mais. Muitos veículos parados e até alguns desligados esperando a fila se movimentar. Após a passagem do pedágio, próximo à Feira de Santana, o fluxo fluiu tranquilamente para todos os lados.

Segundo a ViaBahia, concessionária responsável pela administração da rodovia, nesta sexta-feira (23), há retenção do KM 619 (região da Brasilgás) ainda em Salvador, ao KM 580 (trecho do município de São Sebastião do Passé), sentido interior.

Além desse trecho, nas proximidades das duas praças de pedágio, a primeira em Simões Filho e a segunda em Amélia Rodrigues tem retenção também. Apesar do grande congestionamento, não há registros de acidentes nos dois sentidos da via.

#BR324 #Tráfego intenso sentido interior devido fluxo de veículos, por conta dos festejos juninos. Entre as regiões de Simões Filho e Amélia Rodrigues, alguns trechos com retenção. Sentido capital segue normal. Respeite a sinalização! Boa viagem! — VIABAHIA (@VIABAHIA_SA) June 23, 2023

No Twitter, diversos internautas compartilharam relatos das horas de engarrafamento que enfrentaram durante a viagem saindo de Salvador e passando por Simões Filho.

Acabo de levar 5h30 só para chegar em Feira de Santana. ☠️ — As Melhores Coisas de Salvador (@melhoresalvador) June 22, 2023

Tinha batido uma arrependimento de não ter ido p: interior, mas aí eu vi o povo levando quase 5 horas p/ chegar em FEIRA DE SANTANA, respirei aliviada. O tanto que eu ia me estressar nesse engarrafamento não o ter São João certo. — Lorena Vilaça (@lorevilaca) June 23, 2023

meu ônibus era pra 8:30 (Pra feira de santana pq pra tanquinho direto nem tinha mais)

Era 10h e tinha ônibus de 6:30 que não tinha saído ainda

idoso passando mal, criança chorando, cachorro latindo, uma banda de forró no meio daquele caos, eu com cólica… — aquela fruta doce (@thamyxxxxx) June 23, 2023

Cara, simplesmente levei 4 horas e meia pra chegar em feira de Santana, depois +3 pra chegar no interior, tortura n é entretenimento — Anderson Araújo (@dersonaraujoo) June 22, 2023

9h pra chegar na roça que fica entre Santo Amaro e cachoeira. Tempo médio comum: 1h30 https://t.co/KqcltZ1bf0 — Lu Amâncio (@lucianamancio_) June 23, 2023