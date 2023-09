Mototaxista é baleado na Praça Dorival Caymmi, em Itapuã

Um mototaxista foi baleado na madrugada desta segunda-feira (11), na Praça Dorival Caymmi, em Itapuã. A vítima tem 28 anos e não teve nome divulgado.



Segundo a Polícia Civil, o mototaxista foi surpreendido por um criminoso armado. Baleado, o homem foi socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não há detalhes sobre o estado de saúde dele.



A ocorrência de tentativa de homicídio foi registrada no Posto Policial do HGE e encaminhada para apuração no Departamento de Homicídios e Proteção à Vida (DHPP), que vai investigar a autoria e o que motivou o crime.