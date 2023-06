Movimento Jovens Por Salvador realiza primeira ação social

Movimento Jovens Por Salvador. Crédito: Divulgação

Nesta quarta-feira (14), data em que é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue, o Movimento Jovens Por Salvador realizou a sua primeira ação social. Integrantes do grupo foram à sede das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), na Cidade Baixa, e realizaram doações à entidade.



Como destacou Lucas Moreno, presidente nacional do União Jovem do Brasil (UJB) e idealizador do Jovens Por Salvador, a data veio justamente num momento em que os estoques de sangue de toda a Bahia estão num nível crítico. "Doar, portanto, é um ato importantíssimo não só de ajuda ao próximo como de civilidade", disse.

"As instituições de saúde, em especial a Hemoba, têm realizado nos últimos meses ações para atrair os doadores regulares e convencer novos doadores. Ficam aí o nosso exemplo e o nosso pedido para que todas as pessoas, não só nessa data, mas em todas as outras, se tornem doadoras de sangue e ajudem sempre quem mais precisa. Essa é uma das formas mais rápidas e mais simples de como ajudar o próximo", completou.

O Movimento Jovens Por Salvador foi lançado no final de maio com o objetivo de pautar as discussões para as eleições de 2024, propondo e cobrando políticas públicas em benefício da juventude da capital baiana. Até dezembro, o coletivo, que reúne lideranças de diferentes filiações partidárias, vai percorrer os bairros da cidade colhendo testemunhos e demandas dos jovens, além de realizar ações sociais em instituições de caridade e promover fóruns para discutir o futuro da população soteropolitana.