VAREJO

MP aciona Americanas por atrasos, cancelamentos e falhas em reembolsos de clientes na Bahia

Ação aponta atrasos em entregas, cancelamentos de compras e dificuldades para reembolso; empresa ainda não se manifestou

Esther Morais

Publicado em 9 de junho de 2026 às 09:14

Lojas Americanas Crédito: Divulgação

O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) ajuizou uma ação civil pública contra a rede varejista Americanas por supostas irregularidades relacionadas à venda, entrega e reembolso de produtos comercializados pela empresa.

A ação foi proposta pela promotora de Justiça Joseane Suzart e tem como base uma investigação que identificou problemas recorrentes na prestação de serviços aos consumidores. Segundo o MPBA, foram constatadas situações como atraso na entrega de mercadorias, cancelamento inesperado de compras, dificuldades para reembolso de valores pagos e obstáculos para troca ou devolução de produtos.

Lojas Americanas 1 de 6

De acordo com o Ministério Público, a empresa também teria comercializado produtos em desacordo com a oferta anunciada e com as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Na ação, o MPBA solicita que a rede varejista interrompa as práticas consideradas abusivas, adote medidas para melhorar o atendimento aos clientes e garanta o cumprimento dos direitos dos consumidores.

A promotora destacou ainda que o órgão tentou solucionar a situação de forma extrajudicial por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), mas a proposta não foi aceita pela empresa.

A investigação também apontou falhas no atendimento ao consumidor, incluindo deficiência na prestação de informações e dificuldades de acesso à assistência técnica. Segundo o MPBA, foram identificadas mais de 246 mil reclamações registradas na plataforma Reclame Aqui envolvendo a empresa. Entre as principais queixas estão atraso na entrega, não recebimento de produtos, problemas no estorno de valores e divergências entre os itens anunciados e os efetivamente entregues.

A reportagem procurou a Americanas para solicitar um posicionamento sobre a ação e aguarda retorno.

