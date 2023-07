MP aciona Embasa por abastecimento de água irregular em Rio Real

O Ministério Público da Bahia acionou a Embasa (Empresa Baiana de Água e Saneamento) após constatar irregularidades no abastecimento de água no município de Rio Real.



Na ação, o promotor de Justiça Áviner Rocha Santos destaca que foram verificadas constantes e prolongadas interrupções no abastecimento de água, tanto na zona urbana como na zona rural do município.



O MP solicita à Justiça que determine à Embasa, em caráter liminar, que regularize o sistema de fornecimento de água em Rio Real/BA, sobretudo nos povoados Sucupira, Água Branca; Praça; Alegre do Rio Azul; Ribeira I e II; Assentamento José Elizeu (Pov. Loreto); Assentamento Antônio Araújo (Pov. Pindoba); Assentamento Mãos Unidas (Pov. Salgado Grande); e parte da BA 396 próxima a entrada do Povoado Mombaça.