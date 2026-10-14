REAJUSTE

MP-BA aumenta auxílio-alimentação dos servidores para R$ 2,5 mil

Aumento é de R$ 300

Millena Marques

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 15:10

Ação conjunta do MP-BA e MPF recomendaram a suspensão da construção da pousada Crédito: Divulgação/MP-BA

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) fixou em R$ 2.500 o valor do auxílio-alimentação pago aos servidores da instituição. O reajuste foi oficializado em publicação no Diário da Justiça desta quarta-feira (14).

De acordo com a medida, assinada pelo procurador-geral de Justiça, Pedro Maia Souza Marques, a previsão é que o novo valor seja implementado na folha de pagamento de outubro de 2026.

O documento estabelece que a medida entra em vigor na data de sua publicação.