MP-BA aumenta auxílio-alimentação dos servidores para R$ 2,5 mil

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Millena Marques
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 15:10
O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) fixou em R$ 2.500 o valor do auxílio-alimentação pago aos servidores da instituição. O reajuste foi oficializado em publicação no Diário da Justiça desta quarta-feira (14).
De acordo com a medida, assinada pelo procurador-geral de Justiça, Pedro Maia Souza Marques, a previsão é que o novo valor seja implementado na folha de pagamento de outubro de 2026.
O documento estabelece que a medida entra em vigor na data de sua publicação.
Com o reajuste, o auxílio-alimentação dos servidores do MP-BA passa de R$ 2.200 para R$ 2.500, um aumento de R$ 300.