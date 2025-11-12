Acesse sua conta
MP-BA denuncia 15 envolvidos em organização criminosa de adulteração de combustíveis

Denúncia ocorre após desarticulação de esquema de lavagem de dinheiro, adulteração e comercialização irregular de combustíveis

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 08:49

Jailson Couto Ribeiro, conhecido como Jau Ribeiro, foi um dos presos da Operação Primus Crédito: Reprodução

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) denunciou 15 pessoas envolvidas em uma organização criminosa de adulteração de combustíveis. A denúncia foi realizada na última segunda-feira (10), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e aos Crimes Contra a Ordem Tributária (Gaesf).

A denúncia ocorreu após a ‘Operação Primus’, que desarticulou uma organização criminosa envolvida com lavagem de dinheiro, adulteração e comercialização irregular de combustíveis em dezenas de cidades baianas, com ramificações em São Paulo e no Rio de Janeiro.

No documento, o Gaesf pediu a manutenção da prisão preventiva dos denunciados. De acordo com a denúncia, os investigados atuavam como braço financeiro e logístico do PCC, utilizando postos de combustíveis e empresas de transporte para lavar dinheiro proveniente do tráfico e de outras atividades ilícitas.

Deflagrada em 16 de outubro pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD), a Operação Primus ocorreu simultaneamente em oito municípios baianos como Feira de Santana, Conceição do Jacuípe, Alagoinhas e Morro do Chapéu, além de ações nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

Ao todo, foram emitidos 12 mandados de prisão, com nove pessoas presas e apreensão de armas de fogo, munições, veículos de luxo e equipamentos utilizados por criminosos, que atuavam em pelo menos três estados brasileiros.

