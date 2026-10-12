AÇÃO CONJUNTA

MP-BA integrará comitê de projeto de prevenção à violência

Iniciativa reúne órgãos estaduais e municipais para desenvolver políticas públicas de promoção da paz e práticas restaurativas

Bruno Wendel

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 12:00

MP-BA integrará comitê de projeto de prevenção à violência Crédito: ASCOM MPBA

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) integrará o comitê gestor do Projeto Pertencer, iniciativa do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) que busca prevenir a violência, fortalecer vínculos comunitários e estimular a cultura de paz.



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O grupo reúne representantes do MP-BA, do TJ-BA, da Defensoria Pública, da Prefeitura de Salvador, das polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, do Departamento de Polícia Técnica, de secretarias estaduais e do Comando Militar. O projeto foi lançado no último dia 9, na sede do TJ-BA, com a proposta de articular a atuação dos órgãos sem hierarquia entre os participantes.