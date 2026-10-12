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MP-BA integrará comitê de projeto de prevenção à violência

Iniciativa reúne órgãos estaduais e municipais para desenvolver políticas públicas de promoção da paz e práticas restaurativas

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 12:00

MP-BA integrará comitê de projeto de prevenção à violência
MP-BA integrará comitê de projeto de prevenção à violência Crédito: ASCOM MPBA

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) integrará o comitê gestor do Projeto Pertencer, iniciativa do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) que busca prevenir a violência, fortalecer vínculos comunitários e estimular a cultura de paz.

MP-BA integrará comitê de projeto de prevenção à violência

MP-BA integrará comitê de projeto de prevenção à violência por ASCOM MPBA
MP-BA integrará comitê de projeto de prevenção à violência por ASCOM MPBA
MP-BA integrará comitê de projeto de prevenção à violência por ASCOM MPBA
Sede Ministério Público da Bahia por Divulgação MPBA
Ministério Público da Bahia (MP BA) por Reprodução
Ministério Público da Bahia (MP BA) por Reprodução
Ministério Público por Arisson Marinho/CORREIO
Ministério Publico da Bahia por Divulgação
Ministério Público da Bahia por Reprodução/MP-BA
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MP-BA integrará comitê de projeto de prevenção à violência por ASCOM MPBA

O grupo reúne representantes do MP-BA, do TJ-BA, da Defensoria Pública, da Prefeitura de Salvador, das polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, do Departamento de Polícia Técnica, de secretarias estaduais e do Comando Militar. O projeto foi lançado no último dia 9, na sede do TJ-BA, com a proposta de articular a atuação dos órgãos sem hierarquia entre os participantes.

A iniciativa prevê o desenvolvimento de políticas públicas adaptadas às necessidades de cada território, com atenção especial às áreas vulneráveis. Entre as estratégias estão o diálogo, a mediação e as práticas restaurativas para evitar a escalada de conflitos.

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