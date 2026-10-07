FORÇA-TAREFA

MP-BA vai apurar crimes de xenofobia manifestados nas redes sociais após eleições 2026

Comentários nas plataformas digitais serão monitorados

Esther Morais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 09:25

MP-BA vai apurar crimes de xenofobia manifestados nas redes sociais após resultado das eleições 2026 Crédito: Shutterstock

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) vai montar uma força-tarefa para apurar eventuais crimes de xenofobia, inclusive aqueles cometidos por meio de manifestações nas redes sociais e em outras plataformas digitais, após o resultado do primeiro turno das eleições de 2026.

A medida ocorre em um contexto no qual episódios de xenofobia contra nordestinos já foram registrados nas redes sociais após resultados eleitorais em anos anteriores. Em 2018 e 2022, por exemplo, houve aumento de manifestações preconceituosas contra a população nordestina após a divulgação dos resultados, especialmente em plataformas digitais.

Em 2022, um levantamento do InternetLab identificou que 19,4% dos posts analisados que mencionavam o Nordeste ou nordestinos continham ataques ou ofensas contra a população da região no dia seguinte ao primeiro turno.

A força-tarefa contará com a participação dos Centros de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Criminais (Caocrim) e de Defesa de Direitos Humanos (Caodh), do Núcleo de Combate aos Ilícitos Cibernéticos (Nucciber), da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos e da Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência (CSI).