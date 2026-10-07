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MP-BA vai apurar crimes de xenofobia manifestados nas redes sociais após eleições 2026

Comentários nas plataformas digitais serão monitorados

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 09:25

MP-BA vai apurar crimes de xenofobia manifestados nas redes sociais após resultado das eleições 2026
MP-BA vai apurar crimes de xenofobia manifestados nas redes sociais após resultado das eleições 2026 Crédito: Shutterstock

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) vai montar uma força-tarefa para apurar eventuais crimes de xenofobia, inclusive aqueles cometidos por meio de manifestações nas redes sociais e em outras plataformas digitais, após o resultado do primeiro turno das eleições de 2026.

A medida ocorre em um contexto no qual episódios de xenofobia contra nordestinos já foram registrados nas redes sociais após resultados eleitorais em anos anteriores. Em 2018 e 2022, por exemplo, houve aumento de manifestações preconceituosas contra a população nordestina após a divulgação dos resultados, especialmente em plataformas digitais.

Em 2022, um levantamento do InternetLab identificou que 19,4% dos posts analisados que mencionavam o Nordeste ou nordestinos continham ataques ou ofensas contra a população da região no dia seguinte ao primeiro turno.

A força-tarefa contará com a participação dos Centros de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Criminais (Caocrim) e de Defesa de Direitos Humanos (Caodh), do Núcleo de Combate aos Ilícitos Cibernéticos (Nucciber), da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos e da Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência (CSI).

Famosos que se elegeram nas Eleições 2026

Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais
Ana Elisa Santos Silva, 21 anos, do PT, foi eleita a deputada federal mais jovem por Minas Gerais, com cerca de 524 mil votos por Reprodução/Redes Sociais
Mario Frias (PL) recebeu 91.403 votos nas eleições de 2026, sendo reeleito deputado federal por São Paulo por Reprodução
Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL) foi eleto deputado federal de São Paulo com 187.743 votos por Divulgação
Danrlei (PSD) recebeu 105.079 votos nas eleições de 2026 e foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Bruno, Thiago Gagliasso (PL) foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro com 67.700 votos  por Reprodução/Redes Sociais
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Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais

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