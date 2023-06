MP da Bahia investigará agressões contra vereadora Ireuda Silva

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) acolheu a denúncia da vereadora de Salvador Ireuda Silva (Republicanos), alvo de agressões racistas e machistas após votação do reajuste dos professores, no último dia 12. O órgão investigará o ocorrido e tomará todas as medidas cabíveis.



A vereadora Ireuda Silva, que preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, denunciou que atacada moral e fisicamente por servidores da educação após a aprovação do reajuste de 8% nos salários. O projeto de lei do Executivo foi aprovado por unanimidade, em acordo entre governistas e oposição, que votou unida a favor da matéria. Frases racistas e machistas foram direcionadas a Ireuda.