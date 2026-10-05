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MP denuncia presidente e diretoria da Bamor por tortura e organização criminosa

No total, 10 pessoas foram denunciadas após investigação da Operação Inquisição; MP pede R$ 2 milhões por danos morais coletivos

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 14:00

Operação na sede da Bamor
Operação na sede da Bamor Crédito: Adriano Cardoso (Cecom MPBA)

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou dez integrantes da diretoria da torcida organizada Bamor por crimes de organização criminosa, tortura, roubo, extorsão e ameaça. Segundo a acusação, a cúpula teria formado uma estrutura criminosa estável, com divisão de funções, e utilizado a sede para praticar crimes contra duas pessoas em julho deste ano. Os denunciados estão presos preventivamente no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador.

Operação mira cúpula da Bamor

Operação mira cúpula da Bamor por Vitor Barreto/SSP
Operação mira cúpula da Bamor por Vitor Barreto/SSP
Operação mira cúpula da Bamor por Vitor Barreto/SSP
Operação mira cúpula da Bamor por Vitor Barreto/SSP
Operação mira cúpula da Bamor por Vitor Barreto/SSP
Operação mira cúpula da Bamor por Vitor Barreto/SSP
Operação mira cúpula da Bamor por Vitor Barreto/SSP
Operação mira cúpula da Bamor por Vitor Barreto/SSP
Operação mira cúpula da Bamor por Vitor Barreto/SSP
Operação mira cúpula da Bamor por Vitor Barreto/SSP
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Operação mira cúpula da Bamor por Vitor Barreto/SSP

A denúncia foi apresentada na última sexta-feira (2) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), como resultado da Operação Inquisição. Conforme o MP-BA, as vítimas teriam sido submetidas a sessões de violência física e psicológica para confessar supostos desvios relacionados ao sistema de gestão de associados da entidade. A denúncia aponta que os investigados teriam atuado de forma coordenada em uma espécie de punição privada contra pessoas que, na avaliação da diretoria, seriam responsáveis pelas supostas irregularidades.

Operação mira cúpula da Bamor

Operação mira cúpula da Bamor por Reprodução
Operação mira cúpula da Bamor por Reprodução
Operação mira cúpula da Bamor por Reprodução
Operação mira cúpula da Bamor por Reprodução
Operação mira cúpula da Bamor por Reprodução
Operação mira cúpula da Bamor por Reprodução
Operação mira cúpula da Bamor por Reprodução
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Operação mira cúpula da Bamor por Reprodução

Além da condenação pelos crimes atribuídos individualmente a cada denunciado, o MP-BA pede a manutenção das prisões preventivas, o pagamento de indenização por danos materiais e morais às vítimas e a fixação de R$ 2 milhões por danos morais coletivos.

Foram denunciados Matheus Pires Castro, presidente da Bamor; Luciano da Silva Venâncio, vice-presidente; Gabriel Pereira Silva, diretor-geral; Daniel Sena Duarte, diretor de sede; Ricardo Henrique Almeida da Silva, diretor de marketing; Diego Allan Conceição Sacramento, diretor de patrimônio; Ivã Cleiton de Jesus Santos, diretor de bateria; Luiz Wagner da Silva Santana, diretor de sede; Alan Rafael Regis Alves de Aquino, diretor financeiro; e o policial militar Fernando Santana Esquivel, apontado pelo MP como integrante da torcida organizada.

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