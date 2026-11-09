MAUS-TRATOS?

MP pede novas perícias em investigação sobre morte de Chihuahua em pet shop

Cadela de 10 meses morreu durante banho; Polícia Civil concluiu inquérito sem indiciar veterinária e funcionário, mas promotoria quer esclarecer suspeitas de agressão e falhas no atendimento

Bruno Wendel

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 11:00

Morte de Chihuahua em pet shop Crédito: Reprodução

Mesmo sem o indiciamento dos dois investigados — a veterinária e sócia do estabelecimento e um funcionário —, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) pediu em outubro deste ano novas diligências no inquérito que apura a morte da Chihuahua Miyeon, de apenas 10 meses, durante um banho em um pet shop localizado em uma área nobre da capital paulista. A tutora, uma advogada baiana, sustenta que a cadela foi vítima de maus-tratos há cerca de um ano e aponta imagens do circuito de segurança que registrariam tapas, jatos de água direcionados à cabeça e outras possíveis agressões.

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De acordo com o inquérito, o MPSP solicitou novas diligências para verificar se os exames, os prontuários e as imagens indicam relação entre o óbito e as circunstâncias do banho, além de investigar possíveis agressões ou procedimentos veterinários inadequados. Na manifestação de julho deste ano, a promotora do caso, integrante do Grupo Especial de Combate aos Crimes Ambientais e de Parcelamento Irregular do Solo Urbano (GECAP), pediu que o inquérito fosse encaminhado à delegacia especializada e que o Instituto de Criminalística realizasse perícias, inclusive sobre as gravações das câmeras de segurança.

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A promotora também formulou perguntas expressas aos peritos: se os documentos e exames apresentados sugerem que a morte decorreu de circunstâncias diretamente relacionadas aos serviços de banho e tosa; se há elementos nos autos, especialmente na necropsia, que sugiram que a cadela tenha sido agredida ou de alguma forma maltratada pelo banhista ou pela veterinária; se os procedimentos adotados pela veterinária foram adequados ao quadro clínico da cadela; e se, considerando as respostas anteriores, é possível afirmar que Miyeon sofreu maus-tratos ou ferimentos que contribuíram para sua morte.

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