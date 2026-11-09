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MP pede novas perícias em investigação sobre morte de Chihuahua em pet shop

Cadela de 10 meses morreu durante banho; Polícia Civil concluiu inquérito sem indiciar veterinária e funcionário, mas promotoria quer esclarecer suspeitas de agressão e falhas no atendimento

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 11:00

Morte de Chihuahua em pet shop
Morte de Chihuahua em pet shop Crédito: Reprodução

Mesmo sem o indiciamento dos dois investigados — a veterinária e sócia do estabelecimento e um funcionário —, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) pediu em outubro deste ano novas diligências no inquérito que apura a morte da Chihuahua Miyeon, de apenas 10 meses, durante um banho em um pet shop localizado em uma área nobre da capital paulista. A tutora, uma advogada baiana, sustenta que a cadela foi vítima de maus-tratos há cerca de um ano e aponta imagens do circuito de segurança que registrariam tapas, jatos de água direcionados à cabeça e outras possíveis agressões.

Morte de Chihuahua em pet shop

Morte de Chihuahua em pet shop por Reprodução
Morte de Chihuahua em pet shop por Reprodução
Morte de Chihuahua em pet shop por Reprodução
Morte de Chihuahua em pet shop por Reprodução
Morte de Chihuahua em pet shop por Reprodução
Morte de Chihuahua em pet shop por Reprodução
Morte de Chihuahua em pet shop por Reprodução
Morte de Chihuahua em pet shop por Reprodução
Morte de Chihuahua em pet shop por Reprodução
Morte de Chihuahua em pet shop por Reprodução
Morte de Chihuahua em pet shop por Reprodução
Morte de Chihuahua em pet shop por Reprodução
Morte de Chihuahua em pet shop por Reprodução
Morte de Chihuahua em pet shop por Reprodução
Morte de Chihuahua em pet shop por Reprodução
Morte de Chihuahua em pet shop por Reprodução
Morte de Chihuahua em pet shop por Reprodução
Morte de Chihuahua em pet shop por Reprodução
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Morte de Chihuahua em pet shop por Reprodução

De acordo com o inquérito, o MPSP solicitou novas diligências para verificar se os exames, os prontuários e as imagens indicam relação entre o óbito e as circunstâncias do banho, além de investigar possíveis agressões ou procedimentos veterinários inadequados. Na manifestação de julho deste ano, a promotora do caso, integrante do Grupo Especial de Combate aos Crimes Ambientais e de Parcelamento Irregular do Solo Urbano (GECAP), pediu que o inquérito fosse encaminhado à delegacia especializada e que o Instituto de Criminalística realizasse perícias, inclusive sobre as gravações das câmeras de segurança.

Macaco-prego de Marcell Moraes vivia em cativeiro, dizem vizinhos

Macaco-prego de Marcell moares vivia em cativeiro, dizem vizinhos por Reprodução
Macaco-prego de Marcell Moraes vivia em cativeiro, dizem vizinhos por Reprodução
Macaco-prego de Marcell moares vivia em cativeiro, dizem vizinhos por Arisson Marinho/CORREIO
Macaco-prego de Marcell moares vivia em cativeiro, dizem vizinhos por Arisson Marinho/CORREIO
Macaco-prego de Marcell moares vivia em cativeiro, dizem vizinhos por Arisson Marinho/CORREIO
Macaco-prego de Marcell moares vivia em cativeiro, dizem vizinhos por Arisson Marinho/CORREIO
Macaco-prego de Marcell moares vivia em cativeiro, dizem vizinhos por Arisson Marinho/CORREIO
Macaco-prego de Marcell moares vivia em cativeiro, dizem vizinhos por Arisson Marinho/CORREIO
Morte de macaco-prego de ex-deputado provoca confusão e termina com vidraça quebrada em condomínio por Reprodução
Morte de macaco-prego de ex-deputado provoca confusão e termina com vidraça quebrada em condomínio por Reprodução
Morte de macaco-prego de ex-deputado provoca confusão e termina com vidraça quebrada em condomínio por Reprodução
Morte de macaco-prego de ex-deputado provoca confusão e termina com vidraça quebrada em condomínio por Reprodução
Alcebíades, macaco de Marcell Moraes por Reprodução/Instagram
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Macaco-prego de Marcell moares vivia em cativeiro, dizem vizinhos por Reprodução

A promotora também formulou perguntas expressas aos peritos: se os documentos e exames apresentados sugerem que a morte decorreu de circunstâncias diretamente relacionadas aos serviços de banho e tosa; se há elementos nos autos, especialmente na necropsia, que sugiram que a cadela tenha sido agredida ou de alguma forma maltratada pelo banhista ou pela veterinária; se os procedimentos adotados pela veterinária foram adequados ao quadro clínico da cadela; e se, considerando as respostas anteriores, é possível afirmar que Miyeon sofreu maus-tratos ou ferimentos que contribuíram para sua morte.

Entenda o caso

Miyeon morreu em 4 de novembro de 2025, durante um banho em um pet shop de São Paulo. A tutora afirma que imagens das câmeras de segurança mostram movimentos do funcionário em direção à cabeça da cadela e questiona a forma como ela foi contida e socorrida. A necropsia apontou como causa da morte um choque neurogênico associado a um quadro grave de hidrocefalia, de provável origem congênita, mas não descartou a possível influência de fatores estressantes anteriores ao óbito. A Polícia Civil concluiu o inquérito sem indiciar a veterinária e o funcionário.

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