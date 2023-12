MP pede que Hotel Golden Park seja interditado até executar projeto contra incêndio

Incêndio atingiu o corredor do primeiro andar, que foi isolado. Crédito: Divulgação/Codesal

O Ministério Público estadual pediu que a Justiça determine, em caráter liminar, a interdição ou suspensão do funcionamento do Hotel Golden Park, na Pituba. O estabelecimento sofreu um incêndio no último domingo (3).



A promotora de Justiça Joseane Suzart pediu que a interdição seja mantida pela Justiça até que o hotel execute um Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSIC). Durante a interdição, o hotel deve realocar os hóspedes em outras unidades hoteleiras de mesmo padrão de qualidade, arcando com as despesas do traslado e da permanência dos consumidores.

Segundo o MP, o pedido considerou ainda um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o MP, no qual reconheceu a necessidade de sanar irregularidades detectadas em inspeções do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e da Vigilância Sanitária do Município de Salvador.