RACISMO

MP recomenda que prefeitura abra sindicância contra professora que chamou aluno de 'macaco'

Em outubro de 2024, o Ministério Público da Bahia ofereceu denúncia contra a professora

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) recomendou que a Secretaria Municipal de Educação de Contendas do Sincorá e diretoria da Escola Santa Luzia que instaurem, em até 10 dias, sindicância ou procedimento administrativo para investigar suposto caso de racismo de uma professora contra um aluno. O episódio aconteceu em abril do ano passado, e a docente foi denunciada pelo MP-BA em outubro. >