MP recorre contra absolvição de PM acusado de matar jovem em Feira de Santana

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) recorreu, nesta sexta (24), contra a absolvição do policial militar Edvaldo Brito de Lima, determinada em julgamento realizado na quarta-feira (22), acusado do assassinato do jovem Pedro Henrique da Silva Novaes.



O julgamento pelo Conselho de Sentença, realizado por 12 horas no Fórum Desembargador Filinto Bastos, em Feira de Santana, aconteceu 13 anos após o crime.



Pedro Henrique tinha 25 anos quando foi morto com vários tiros de arma de fogo, em um posto no bairro Cidade Nova, também em Feira de Santana, na madrugada do dia 8 de outubro de 2010.