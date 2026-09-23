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MPBA e Ministério da Justiça firmam acordo para cuidar da saúde mental na segurança pública

Parceria prevê capacitação de promotores e profissionais da segurança da Bahia, além da ampliação do acesso ao projeto Escuta SUSP

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 10:54

MP da Bahia e Ministério da Justiça firmam acordo para fortalecer ações de saúde mental na segurança pública
MP da Bahia e Ministério da Justiça firmam acordo para fortalecer ações de saúde mental na segurança pública Crédito: Israel Rodrigues/Ascom Senasp

Para promover o bem-estar psicológico de profissionais da segurança pública, o Ministério Público da Bahia (MPBA) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) firmaram, nesta terça-feira (22), em Brasília, um acordo de cooperação técnica. A assinatura ocorreu durante agenda institucional no Ministério da Justiça, dentro das ações do Setembro Amarelo.

MP da Bahia e Ministério da Justiça firmam acordo para fortalecer ações de saúde mental na segurança pública

MP da Bahia e Ministério da Justiça firmam acordo para fortalecer ações de saúde mental na segurança pública por Israel Rodrigues/Ascom Senasp
MP da Bahia e Ministério da Justiça firmam acordo para fortalecer ações de saúde mental na segurança pública por Israel Rodrigues/Ascom Senasp
MP da Bahia e Ministério da Justiça firmam acordo para fortalecer ações de saúde mental na segurança pública por Israel Rodrigues/Ascom Senasp
MP da Bahia e Ministério da Justiça firmam acordo para fortalecer ações de saúde mental na segurança pública por Israel Rodrigues/Ascom Senasp
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MP da Bahia e Ministério da Justiça firmam acordo para fortalecer ações de saúde mental na segurança pública por Israel Rodrigues/Ascom Senasp

A parceria prevê uma capacitação sobre saúde mental para promotores de Justiça e integrantes das forças de segurança da Bahia. O treinamento será realizado pelo projeto Escuta SUSP, com foco nos desafios enfrentados por esses profissionais e nos impactos do adoecimento psicológico na prestação dos serviços de segurança. A iniciativa também busca ampliar o acesso ao atendimento psicológico especializado oferecido pelo projeto.

Segundo o procurador-geral de Justiça da Bahia, Pedro Maia, o acordo permitirá fortalecer a atuação institucional com base em dados e evidências científicas. Já o secretário Nacional de Segurança Pública, Francisco Lucas, destacou a necessidade de manter o cuidado psicológico ao longo de toda a carreira dos agentes, considerando a exposição à violência, à pressão social e ao acesso a armas. A cooperação pretende estimular práticas de acolhimento e prevenção, além de fortalecer políticas públicas voltadas à qualidade de vida dos profissionais.

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