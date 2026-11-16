MPBA reúne serviços gratuitos de saúde, documentação e direitos na Fonte Nova

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Bruno Wendel
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 14:29
O Ministério Público da Bahia (MPBA) realiza nesta segunda (17) e terça-feira (18), das 8h às 16h, na Arena Acelen Fonte Nova, em Salvador, a ação “MP na Fonte: um gol de cidadania”. A iniciativa vai reunir serviços gratuitos de cidadania, documentação, saúde, defesa do consumidor e garantia de direitos, oferecidos pelo órgão e instituições parceiras.
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Entre os atendimentos estão exames de DNA, reconhecimento espontâneo de paternidade, formalização de acordos de pensão alimentícia, emissão de segundas vias de certidões de nascimento, casamento e óbito, inclusive de outros estados, além da Carteira de Identidade Nacional, vacinação, consultas médicas e odontológicas, orientações nutricionais e renegociação de dívidas.
A programação também prevê atendimento da Embasa e da Neoenergia Coelba, orientações jurídicas, espaços de escuta, palestras e rodas de conversa voltadas a mulheres, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e população LGBT+. A proposta é concentrar, em um único espaço, serviços que normalmente exigem deslocamentos a diferentes órgãos.
A ação contará com a participação de órgãos estaduais e municipais, organizações da sociedade civil, coletivos e grupos representativos de públicos em situação de vulnerabilidade, além de atividades culturais. Entre os parceiros estão a Prefeitura de Salvador, o Governo da Bahia, o SAC, o Procon, a Codecon, a CDL Salvador, o Sebrae, a Procuradoria-Geral do Estado, a Controladoria-Geral da União, a Embasa e a Neoenergia Coelba, além de secretarias estaduais e municipais e organizações da sociedade civil.