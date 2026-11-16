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MPBA reúne serviços gratuitos de saúde, documentação e direitos na Fonte Nova

Ação é realizada nesta segunda e terça,  das 8h às 16h, com atendimentos jurídicos, exames de DNA, emissão de documentos, vacinação e renegociação de dívidas

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 14:29

MPBA promove ação com serviços gratuitos de cidadania, saúde e garantia de direitos na Arena Acelen Fonte Nova
MPBA promove ação com serviços gratuitos de cidadania, saúde e garantia de direitos na Arena Acelen Fonte Nova Crédito: Cecom MPBA

O Ministério Público da Bahia (MPBA) realiza nesta segunda (17) e terça-feira (18), das 8h às 16h, na Arena Acelen Fonte Nova, em Salvador, a ação “MP na Fonte: um gol de cidadania”. A iniciativa vai reunir serviços gratuitos de cidadania, documentação, saúde, defesa do consumidor e garantia de direitos, oferecidos pelo órgão e instituições parceiras.

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Ministério Público da Bahia (MP BA) por Reprodução
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Ministério Público por Arisson Marinho/CORREIO
Ministério Publico da Bahia por Divulgação
Fachada do Ministério Público da União por Célio Azevedo/Agência Senado
Ministério Público da Bahia por Reprodução/MP-BA
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Novo portal do MPBA orienta como se proteger de golpes no ambiente digital por site MPBA

Entre os atendimentos estão exames de DNA, reconhecimento espontâneo de paternidade, formalização de acordos de pensão alimentícia, emissão de segundas vias de certidões de nascimento, casamento e óbito, inclusive de outros estados, além da Carteira de Identidade Nacional, vacinação, consultas médicas e odontológicas, orientações nutricionais e renegociação de dívidas.

A programação também prevê atendimento da Embasa e da Neoenergia Coelba, orientações jurídicas, espaços de escuta, palestras e rodas de conversa voltadas a mulheres, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e população LGBT+. A proposta é concentrar, em um único espaço, serviços que normalmente exigem deslocamentos a diferentes órgãos. 

A ação contará com a participação de órgãos estaduais e municipais, organizações da sociedade civil, coletivos e grupos representativos de públicos em situação de vulnerabilidade, além de atividades culturais. Entre os parceiros estão a Prefeitura de Salvador, o Governo da Bahia, o SAC, o Procon, a Codecon, a CDL Salvador, o Sebrae, a Procuradoria-Geral do Estado, a Controladoria-Geral da União, a Embasa e a Neoenergia Coelba, além de secretarias estaduais e municipais e organizações da sociedade civil.

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