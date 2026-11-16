CIDADANIA

MPBA reúne serviços gratuitos de saúde, documentação e direitos na Fonte Nova

Ação é realizada nesta segunda e terça, das 8h às 16h, com atendimentos jurídicos, exames de DNA, emissão de documentos, vacinação e renegociação de dívidas

Bruno Wendel

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 14:29

MPBA promove ação com serviços gratuitos de cidadania, saúde e garantia de direitos na Arena Acelen Fonte Nova Crédito: Cecom MPBA

O Ministério Público da Bahia (MPBA) realiza nesta segunda (17) e terça-feira (18), das 8h às 16h, na Arena Acelen Fonte Nova, em Salvador, a ação “MP na Fonte: um gol de cidadania”. A iniciativa vai reunir serviços gratuitos de cidadania, documentação, saúde, defesa do consumidor e garantia de direitos, oferecidos pelo órgão e instituições parceiras.

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Entre os atendimentos estão exames de DNA, reconhecimento espontâneo de paternidade, formalização de acordos de pensão alimentícia, emissão de segundas vias de certidões de nascimento, casamento e óbito, inclusive de outros estados, além da Carteira de Identidade Nacional, vacinação, consultas médicas e odontológicas, orientações nutricionais e renegociação de dívidas.

A programação também prevê atendimento da Embasa e da Neoenergia Coelba, orientações jurídicas, espaços de escuta, palestras e rodas de conversa voltadas a mulheres, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e população LGBT+. A proposta é concentrar, em um único espaço, serviços que normalmente exigem deslocamentos a diferentes órgãos.