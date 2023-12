MPF do Paraguai denuncia investigados em esquema suspeito de armar facções brasileiras

Armas apreendidas no Paraguai durante a operação contra quadrilha comandada por Diego Dirísio. Crédito: Divulgação

O Grupo Especial de Combate ao Narcotráfico, do Ministério Público Federal do Paraguai, apresentou denúncia contra os paraguaios presos e investigados no esquema de tráfico internacional de armas, que abastecia facções criminosas no Brasil, principalmente Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital (PCC). Investigação que deu origem à Operação Dakovo começou em Vitória da Conquista, em 2020.

A denúncia inclui os militares de alta patente que administravam a Dimabel, órgão das forças armadas paraguaias responsável pelo controle, registro e fiscalização de armamentos importados. Os crimes imputados envolvem suspeitas de corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro, contrabando de armas, tráfico de influência e fraudes.

Nesta terça-feira (5), uma investigação no Grupo de Investigações Sensíveis da Polícia Federal na Bahia desvendou um esquema multimilionário do tráfico ilícito de armas de fogo da Europa para a América do Sul. Segundo informações da PF, uma empresa sediada em Assunção, no Paraguai, foi responsável pela importação de milhares de pistolas, fuzis e munições de vários fabricantes europeus sediados na Croácia, Turquia, República Tcheca e Eslovênia.

Nesta terça-feira (5), a Polícia Federal em cooperação com autoridades paraguaias deflagrou uma megaoperação que culminou na apreensão, no Paraguai, de 1,8 mil armas. A empresa investigada no esquema de tráfico internacional importou cerca de 43.000 armas para o Paraguai movimentando em 3 anos cerca de R$ 1,2 bilhão.

O MPF paraguaio se baseia na cooperação internacional entre os dois países, fazendo uso da investigação da Polícia Federal da Bahia. Novas denúncias serão apresentadas futuramente no Paraguai com base no resultado da operação desencadeada esta semana.

As polícias irão compartilhar análises de material apreendido.

Cofre dentro da Dimabel

Os investigadores descobriram que dentro da Dimabel existe um cofre da IAS, a empresa de Diego Dirisio, tido pela Polícia Federal brasileira como maior contrabandista de armas da América do Sul. Este cofre estaria cheio de armas importadas. As informações foram divulgadas pelo G1.

Um pedido foi feito à justiça paraguaia para que autorize a abertura do cofre e a apreensão do que tiver dentro dele.

Diego Dirisio e a mulher Julieta Vanessa Nardi Aranda . Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Ainda segundo fontes do MPF paraguaio, são grandes os indícios de que o empresário e contrabandista Diego Dirisio foi informado que seria preso no dia 5 e fugiu de Assunção com a mulher Julieta, também alvo de mandado de prisão, e os dois filhos.

A suspeita de vazamento da operação policial é investigada também pela contrainteligência da polícia paraguaia. O casal está na difusão vermelha da Interpol.

Relembre o caso

As investigações começaram na Delegacia da Polícia em Vitória da Conquista na Bahia, em 2020, quando dois homens foram presos em flagrante na posse de 23 pistolas de origem croata e dois fuzis com indícios de adulteração, além de munições e carregadores.

A investigação deu origem à Operação Dakovo, que cumpriu mandados nessa terça-feira (5). A 2ª Vara Federal de Salvador expediu 25 mandados de prisões preventivas, seis ordens de prisão temporária e 54 mandados de busca e apreensão em três países, Brasil, Paraguai e Estados Unidos. No Brasil, os mandados foram cumpridos no Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Sorocaba (SP), Praia Grande (SP), São Bernardo do Campo (SP), Ponta Grossa (PR), Foz do Iguaçu (PR), Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG).

Segundo apuração da PF, as armas eram importadas da Europa para o Paraguai, onde eram raspadas e revendidas a grupos de intermediários que atuavam na fronteira do Brasil com Paraguai, para serem revendidas às principais facções criminosas do Brasil.

Desde o início das investigações, foram realizadas 67 apreensões que totalizam 659 armas apreendidas no território brasileiro, apreensões estas realizadas em 10 Estados da federação: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Ceará.