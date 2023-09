MPF recomenda suspensão de licença para complexo de energia solar em território quilombola na Bahia

O Ministério Público Federal (MPF) recomenda a imediata suspensão da licença ambiental concedida a empresa Mini Solares do Brasil para a geração de energia solar em área sobreposta a terras reivindicadas por comunidades quilombolas na região do município de Bom Jesus da Lapa. De acordo com o documento, medida deve vigorar até que seja assegurada a consulta prévia, livre e informada aos povos tradicionais impactados pelo empreendimento.



O MPF também pede a suspensão imediata de licenciamentos eventualmente concedidos para atividades, empreendimentos ou construções realizadas nos perímetros indicados no relatório da Superintendência do Patrimônio da União (SPU) da Bahia sem o respeito ao direito à consulta livre, prévia e informada aos povos afetados. Requer ainda que não sejam autorizados projetos que venham a descaracterizar o território tradicionalmente ocupado pela comunidade quilombola de Barrinha, sejam públicos ou particulares.