MPT abre inquérito para investigar morte de técnico que caiu do 11° andar de prédio em Itabuna

O Ministério Público do Trabalho (MPT) instaurou um procedimento para investigar o acidente em que um trabalhador morreu após cair do 11º andar de um prédio em Itabuna, no sul da Bahia, no sábado (20).



Carlos Henrique dos Santos, 48 anos, sofreu a queda na tarde de sábado, na Rua Major Dórea, no bairro Castália. As primeiras informações são de que ele estava sem equipamentos de segurança por opção própria.